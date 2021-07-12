Власти Петербурга оценили ситуацию с COVID после «Алых парусов»

Власти Петербурга оценили ситуацию с COVID после «Алых парусов»
"Алые паруса". На Дворцовой начался праздничный концерт. Фоторепортаж GazetaSPb. Фото: Gazeta.SPb

Спустя две недели после проведения «Алых парусов» в Петербурге не выявили роста заболеваемости COVID-19. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

В этом году, не взирая на пандемию и рост заболеваемости в регионе, было решено провести фестиваль в очном формате. По словам вице-губернатора города, в Северной столице вели мониторинг по заболевшим выпускникам и членам их семей, начиная с даты праздника.

«Признаков эпидемического следа от проведения выпускного мероприятия «Алые паруса» не выявлено»», — написала Потехина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, традиционный праздник для выпускников школ «Алые паруса» состоялся в ночь на 26 июня. Праздник посетили 39 тыс. выпускников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выпускники петербургских школ заслужили праздник, в связи с этим «Алые паруса» решили провести в привычном формате.

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