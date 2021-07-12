Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 11 июля 2021 года

Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 11 июля 2021 года
В сентябре в России пройдут выборы. Фото: Baltphoto

11 июля 2021 года в двух районах Иркутской области прошли выборы депутатов представительных органов Железногорск-Илимского городского поселения Нижнеилимского района и Шелеховского городского поселения Шелеховского муниципального района.

Выборы признаны состоявшимися. Замещалось четыре депутатских мандата. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили три кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и один кандидат, выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Фото: www.cikrf.ru
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