Информация о предварительных результатах выборов в субъектах Российской Федерации 11 июля 2021 года

В сентябре в России пройдут выборы. Фото: Baltphoto

В сентябре в России пройдут выборы. Фото: Baltphoto

11 июля 2021 года в двух районах Иркутской области прошли выборы депутатов представительных органов Железногорск-Илимского городского поселения Нижнеилимского района и Шелеховского городского поселения Шелеховского муниципального района.

Выборы признаны состоявшимися. Замещалось четыре депутатских мандата. По предварительным данным, большинство голосов избирателей получили три кандидата, выдвинутые избирательным объединением «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и один кандидат, выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».