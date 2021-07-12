Названы районы Петербурга, в которых не хватает мусорных урн

В некоторых районах Санкт-Петербурга не хватает мусорных урн. Горожане жалуются, что из-за этого на некоторых улицах разбросаны бутылки, упаковки от еды и прочий мусор.

Одна из местных жительниц возмутилась, что вдоль набережной Смоленки от Уральского моста до Малого проспекта В.О. нет урн. По ее словам, на набережной валяется много мусора.

Как сообщило издание Peterburg2, в комитете по благоустройству ответили на подобное заявление тем, что на набережной реки Смоленки установлены пять урн. Кроме того, по Адресной программе, на указанном участке набережной реки планируется установить еще три урны. Сроки работ при этом оглашать не стали.

На данный момент в Северной столице 16 192 урны. Лидерами по их количеству стали Центральный, Адмиралтейский и Петроградский районы. Отстают — Кронштадтский, Колпинский и Пушкинский районы.

В комитете также отметили, что размещают урны согласно требованиями СанПиН — расстояние между ними должно составлять не более 100 метров. А очистка урн должна производиться дважды в сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине скоро появятся баки для раздельного сбора мусора. Спецконтейнеры, состоящие из переработанного сырья, установят в 50 местах города. Сортировать отходы в скором времени будут жители Тайцев и Вырицы.