Проезд по КАД через дамбу закроют в день Военно-морского парада

Проезд по КАД через дамбу закроют в день Военно-морского парада
Схема перекрытия КАД. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Проезд по Кольцевой автомобильной дороге через Комплекс защитных сооружений будет полностью закрыт 25 июля — в день проведения Главного военно-морского парада.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», проезд будет закрыт в обоих направлениях с семи утра до 17.00 от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 — км 141).

Однако будет сделано исключение для жителей Кронштадта — они смогут проехать по пропускам. Также проезд будет открыть для аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, экстренных служб.

Регулировать движение будут патрульные экипажи ГИБДД, на дороге установят временные знаки и ограждения. Объехать перекрытый участок можно будет по улично-дорожной сети Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb писала, что из-за репетиции Главного военно-морского парада в центре Петербурга утром 13 и 15 июля ограничат движение транспорта по мостам и набережным.

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