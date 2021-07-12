Репетиция парада ВМФ ограничит движение по мостам и набережным в Петербурге

Репетиция парада ВМФ ограничит движение по мостам и набережным в Петербурге
Парад в честь Дня ВМФ в Петербурге. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Из-за репетиции Главного военно-морского парада в центре Петербурга ограничат движение транспорта по мостам и набережным.

Так, автомобилисты не смогут проехать по Литейному, Дворцовому, Троицкому и Благовещенскому мостам в утренние часы 13 и 15 июля. В эти дни разводка мостов будет продлена до 6 утра.

Как сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры и Комитета по транспорту, движение также ограничат на Адмиралтейской набережной и Сенатской площади, от Английской набережной до Конногвардейского бульвара.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут по городу. День Военно-морского флота в этом году 25-го июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Санкт-Петербург потратит на празднование Дня ВМФ до 27 млн рублей. При этом праздничный концерт в честь Дня Военно-Морского флота не состоится. Причина — неблагоприятная эпидемиологическая ситуации в городе. Кроме того, в Северной столице зафиксировано даже ухудшение положения.

график новости СПб разводка мостов


 

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Репетиция парада ВМФ ограничит движение по мостам и набережным в Петербурге
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