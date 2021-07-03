COVID отменил концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге

COVID отменил концерт в честь Дня ВМФ в Петербурге
Концерт в честь ВМФ в Петербурге не будет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Правительство Северной столицы решило, что праздничный концерт в честь Дня Военно-Морского флота не состоится.

Причина отмены концерта — неблагоприятная эпидемиологическая ситуации в городе. Кроме того, в городе зафиксировано даже ухудшение положения. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При этом, в 2021 году проведение главного военно-морского парада ко Дню ВМФ состоится в Кронштадте и Петербурге 25 июля.

В связи с мероприятием в Кронштадте есть вероятность введения пропускного режима. Это будет сделано для того, чтобы ограничить поток туристов и не допустить массового распространения COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что концерт группы «Мумий Тролль», который должен был пройти в северной столице, отменили. Концерт был назначен на воскресение, 20 июня, на площадке «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

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