Группа «Сплин» сняла новый депрессивный клип на сингл «Вирус»

Российская рок-группа «Сплин» представила новый сингл «Вирус» и выпустила на YouTube мрачный клип на него.

Черно-белый клип снят на концертной площадке, где перед выступлением люди в костюмах химзащиты обрабатывают антисептиком все инструменты. Вскоре на ролике появляются музыканты в жутких масках, покрытых язвами и рубцами. Все это сопровождается мрачными битами и гитарными риффами.

«Город без имени, улицы вымерли, люди закрылись по домам. Вирус!», — поет солист Александр Васильев.

Интернет-пользователи отмечают, что «Сплин» с годами, как вино, становится только лучше. Также кто-то заметил, что эта песня идеально подходит на роль главного трека к фильму про постапокалиптичный мир.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что песня «Сплин» попала в тизер ожидаемой игры «S.T.A.L.K.E.R. 2».