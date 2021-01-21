Песня «Сплин» попала в тизер ожидаемой игры «S.T.A.L.K.E.R. 2»

Песня «Сплин» попала в тизер ожидаемой игры «S.T.A.L.K.E.R. 2»
Песня «Сплин» попала в тизер «S.T.A.L.K.E.R. 2». Фото: stalker-game.ru

В тизер ожидаемой игры «S.T.A.L.K.E.R. 2» попал фрагмент песни известной петербургской рок-групп «Сплин». Ролик опубликован на YouTube-канале Xbox.

В видеоролик попал фрагмент песни «Линия жизни» из альбома «25-й кадр», который вышел в 2001 году. Для ролика выбрана не оригинальная версия трека, а его кавер.

Ожидается, что новая игра выйдет в 2021 году. Она станет продолжением первой части игры «S.T.A.L.K.E.R». Выход второй части ожидался еще в 2012 году, но работа над проектом остановили, а команду разработчиков распустили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты ВЦИОМ провели исследование, в результате которого выяснилось, как относятся россияне к видеоиграм. Оказалось, что более половины опрошенных уверены, что это плохое увлечение.

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S.T.A.L.K.E.R игра сплин


 

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