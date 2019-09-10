Больше половины россиян негативно относятся к видеоиграм

Больше половины россиян негативно относятся к видеоиграм
В основном среди респондентов, проголосовавших за пользу видеоигр, представители молодого поколения. Фото: pixabay.com

Специалисты ВЦИОМ провели исследование, в результате которого выяснилось, как относятся россияне к видеоиграм. Оказалось, что более половины опрошенных уверены, что это плохое увлечение.

Лишь 5% респондентов рассказали, что не считают такое увлечение вредным, а даже уверены в его пользе. Однако около половины жителей России отозвались о них отрицательно.

Данные центра показывают, что в основном среди респондентов, которые проголосовали «за», представители молодого поколения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что хорошая память помогает женщинам выигрывать споры. К этому выводу пришли шведские ученые, которые разобрались по каким принципом мужчины и женщины все запоминают.

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