Больше половины россиян негативно относятся к видеоиграм

Специалисты ВЦИОМ провели исследование, в результате которого выяснилось, как относятся россияне к видеоиграм. Оказалось, что более половины опрошенных уверены, что это плохое увлечение.
Лишь 5% респондентов рассказали, что не считают такое увлечение вредным, а даже уверены в его пользе. Однако около половины жителей России отозвались о них отрицательно.
Данные центра показывают, что в основном среди респондентов, которые проголосовали «за», представители молодого поколения.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что хорошая память помогает женщинам выигрывать споры. К этому выводу пришли шведские ученые, которые разобрались по каким принципом мужчины и женщины все запоминают.