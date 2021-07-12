Зритель кинул стаканом в болельщиков сборной Финляндии и поплатился

На 3 тысячи рублей оштрафован зритель матча Россия — Финляндия Егор Таршин. 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге он запустил пластиковым стаканом с пивом в болельщиков сборной Финляндии.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Петроградский районный суд привлек Таршина к административной ответственности по ч.1 ст.20.31 КоАП РФ.

Напомним, в тот день сборная России по футболу обыграла финскую команду в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0. Единственный гол на матче забил хавбек Алексей Миранчук, ударом из штрафной направивший мяч в дальнюю девятку.

Чемпионат Европы по футболу завершился. Финальный матч Италии и Англии проходил в Лондоне. Сборная Италии обыграла Англию по пенальти. Англичане не смогли забить три мяча, а итальянцы – два.