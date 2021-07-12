Петербурге ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков

Петербурге ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков
Сборная Италии стала чемпионом Европы. Фото: скрин euro2020 в Instagram

В городе продолжают подводить итоги чемпионата Европы.

В Санкт-Петербурге сегодня, 12 июля, обсудили итоги прошедших в городе матчей чемпионата Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что город получил высокую оценку проведения турнир от УЕФА. Он отметил, что на семь матчей, которые проходили в Северной столице, приехали в общей сложности 133 тысяч болельщиков. Большая часть из них – это россияне, а также любители футбола из Финляндии и Польши. Некоторые смотрели игры на стадионе, а некоторые – в фан-зонах. Всего Фестиваль болельщиков посетили 254 тысячи человек.

Пиотровский подчеркнул, что матчи проходили с соблюдением всех мер предосторожности, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

В Смольном добавляют, что уже сейчас ведется подготовка к Лиге чемпионов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, как Петербург проводил Евро-2020.

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