Аршавин назвал игроков сборных Италии и Англии бездарями

Экс-футболист заявил, что ему было скучно смотреть финал Евро-2020.

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал финал Евро-2020, в рамках которого на поле встретились сборные Италии и Англии. Своим мнением он поделился в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что англичане забили гол, после чего «не хотели владеть мячом и инициативой». Футболисты, по мнению Аршавина, вели себя прагматично. Бывший игрок добавил, что ему было скучно смотреть игру.

«Да какие пенальти? Такие бездарности»,

— высказался Аршавин.

Напоминаем, что 12 июля сборная Италии выиграла Англию со счетом 3:2. Основное время завершилось ничьей, так что пришлось выявлять победителя в серии пенальти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербурге ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков.