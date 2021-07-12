Аршавин назвал игроков сборных Италии и Англии бездарями

Экс-футболист заявил, что ему было скучно смотреть финал Евро-2020.
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал финал Евро-2020, в рамках которого на поле встретились сборные Италии и Англии. Своим мнением он поделился в эфире «Матч ТВ».
Он отметил, что англичане забили гол, после чего «не хотели владеть мячом и инициативой». Футболисты, по мнению Аршавина, вели себя прагматично. Бывший игрок добавил, что ему было скучно смотреть игру.
«Да какие пенальти? Такие бездарности»,
— высказался Аршавин.
Напоминаем, что 12 июля сборная Италии выиграла Англию со счетом 3:2. Основное время завершилось ничьей, так что пришлось выявлять победителя в серии пенальти.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербурге ради Евро-2020 посетили 133 тысячи болельщиков.