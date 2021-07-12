В водоемах Ленобласти нашли тела троих людей

Люди утонули в озерах Вуокса и Коркинском, а также в реке Сясь.

В Ленинградской области в трех водоемах нашли тела утонувших людей. Об этом 12 июля сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Известно, что тела утопленников находили 11 и 12 июля в озерах Вуокса и Коркинском, а также в реке Сясь. Все погибшие – это мужчины. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели.