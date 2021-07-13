В России за сутки коронавирус подхватили 24 702 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 24 702 человек.

Об этом стало известно во вторник, 13 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 5 833 175 человек.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 780 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 144 492 гражданина РФ. За сутки полностью выздоровели и выписались из больниц 19 566 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 236 214 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1 936 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 4 991. Второе место у Московской области — 2 550.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что прививка от COVID-19 противопоказана людям с крайне-аллергической реакцией, таких как отек Квинке или анафилактический шок, в случае, если она возникает на введение других вакцин.