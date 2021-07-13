В Гатчинском районе ночью сгорела дача на 80 «квадратах»

В Гатчинском районе Ленинградской области сгорел дачный дом. Спасатели час боролись с огнем.
Возгорание случилось во вторник, 13 июля, около половины третьего ночи в СНТ «Здоровье» Сяськелевского сельского поселения. К месту ЧП были направлены восемь сотрудников части на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, огонь охватил частный дом на площади 80 квадратных метров. Потушить пламя удалось к 3:32.
Информация о пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Невском проспекте тушили 19 спасателей. В трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.