В Гатчинском районе ночью сгорела дача на 80 «квадратах»

В Гатчинском районе Ленинградской области сгорел дачный дом. Спасатели час боролись с огнем.

Возгорание случилось во вторник, 13 июля, около половины третьего ночи в СНТ «Здоровье» Сяськелевского сельского поселения. К месту ЧП были направлены восемь сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, огонь охватил частный дом на площади 80 квадратных метров. Потушить пламя удалось к 3:32.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Невском проспекте тушили 19 спасателей. В трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.