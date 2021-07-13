В Гатчинском районе ночью сгорела дача на 80 «квадратах»

В Гатчинском районе ночью сгорела дача на 80 &#171;квадратах&#187;
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленинградской области сгорел дачный дом. Спасатели час боролись с огнем.

Возгорание случилось во вторник, 13 июля, около половины третьего ночи в СНТ «Здоровье» Сяськелевского сельского поселения. К месту ЧП были направлены восемь сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, огонь охватил частный дом на площади 80 квадратных метров. Потушить пламя удалось к 3:32.

Информация о пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на Невском проспекте тушили 19 спасателей. В трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

Гатчинский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар


 

Новости партнеров
Время в пути
Время в пути "Ласточки" из Петербурга в Великий Новгород сократится на 55 минут
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Мишустин распорядился проверить стоимость ПЦР-тестов в частных клиниках из-за роста цен
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Грибники Петербурга и Ленобласти рассказали об урожайных местах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В мире коронавирусом заразились более 187,2 млн человек
В Гатчинском районе ночью сгорела дача на 80 «квадратах»
Роспотребнадзор ввел критерии для проведения массовых мероприятий
Врач высказался о необходимости носить маски после вакцинации
Квартирный пожар на Невском тушили 19 спасателей
В Пулково задержали два рейса во вторник
У площади Стачек заметили машину с человеком в багажнике
В Черной речке заметили мертвых уток