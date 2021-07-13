Квартирный пожар на Невском тушили 19 спасателей

Квартирный пожар на Невском тушили 19 спасателей
Пожар разгорелся в квартире дома 113 на Невском проспекте. Фото: скрин Google.Maps

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в квартире жилого дома. С огнем боролись 19 спасателей.

Возгорание случилось сегодня утром, 13 июля, в доме 113/4 на Невском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 5:14. К месту происшествия оперативно выехали 19 спасателей на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в трехкомнатной коммунальной квартире горела обстановка на площади 5 квадратных метров.

К 5:42 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Заречной тушили пятикомнатную квартиру. Огонь охватил 35 квадратных метров. На место прибыли 14 спасателей и три единицы техники.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу пожар спасатели


 

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