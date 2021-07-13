Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 13 июля 2021 года

13 июля 2021 года в 10 ч. 00 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 21 с правом решающего голоса

— О назначении членов Территориальной избирательной комиссии № 34 с правом решающего голоса

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 35 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 37 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 37 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 44 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 55 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 56 с правом решающего голоса

— Об освобождении от обязанностей члена Территориальной избирательной комиссии № 57 с правом решающего голоса до истечения срока полномочий

— О назначении члена Территориальной избирательной комиссии № 57 с правом решающего голоса

— О согласовании образования избирательных участков в местах временного пребывания избирателей

— О согласовании образования избирательного участка в месте, где пребывают избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации

— О времени предоставления помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний

— О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов

— Об использовании территориального фрагмента ГАС «Выборы» избирательной комиссией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik