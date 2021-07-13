Шойгу рассказал, что увидят петербуржцы на военно-морском параде

Главный военно-морской парад, который состоится 25 июля в Петербурге, обещает быть самым масштабным по сравнению с предыдущими.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 13 июля.

Шойгу на селекторном совещании отметил, что парад пятый по счету в новейшей истории. При этом он пройдет в год 325-летия флота России.

Участвовать в мероприятии будут силы всех флотов и флотилий. Кроме этого в стороне не останутся и самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, катера пограничной службы ФСБ.

Согласно мнению министра, «всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих».

В конце официальной части праздника, по словам Шойгу, над головами петербуржцев пролетят 48 самолётов и вертолетов. Министр обороны РФ отметил, что если сравнивать с прошедшими парадами, то предстоящим планируется сделать самым масштабным и зрелищным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд по КАД через дамбу закроют в день Военно-морского парада.