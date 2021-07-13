Задержаны мужчины, которые избили и ограбили близнецов в Колпино

Задержаны мужчины, которые избили и ограбили близнецов в Колпино
Преступный инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и улицы Фидерная. Фото: скрин Google.Maps

В Колпино полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Мужчины напали на братьев-близнецов.

Преступный инцидент произошел 8 июля на перекрестке проспекта Ленина и улицы Фидерная. Двое неизвестных напали на возвращавшихся домой двух братьев-близнецов. 26-летних парней избили, а после отобрали мобильные телефоны и портативную колонку «JBL».

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу, сумма ущерба составила 30 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по факту грабежа.

В понедельник, 12 июля, в результате розыска правоохранители задержали двух местных жителей, 1995 и 2001 года рождения, оба ранее судимые. У подозреваемых изъяли часть похищенного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге поймали наркомана, который ударил и ограбил пенсионерку.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб


 

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