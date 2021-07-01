В Выборге поймали наркомана, который ударил и ограбил пенсионерку

В Выборге поймали наркомана, который ударил и ограбил пенсионерку
Подозреваемый в ограблении пенсионерки задержан. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Выборге задержан наркоман, напавший на пенсионерку. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в ночь на 27 июня. В отдел полиции обратилась 65-летняя женщина, которая рассказала, что возвращалась из гостей, когда в парадной на нее напал молодой человек. Незнакомец ударил пенсионерку бутылкой по голове и вырвал из ее рук сумку, после чего скрылся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, добычей преступника стали 300 рублей. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

В ходе розыска стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 34-летний наркозависимый местный житель. На похищенные деньги он сразу же купил спиртное. Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание полиция


 

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