На Наставников мужчина с отверткой ограбил прохожего, а после попался полиции

Подозреваемого поймали у дома 14 на проспекте Наставников. Фото: скриншот google/maps

Подозреваемого поймали у дома 14 на проспекте Наставников. Фото: скриншот google/maps

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный ограбил прохожего. Подозреваемого в преступлении задержали по горячим следам.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня. В отдел полиции обратился 32-летний мужчина, замдиректора ООО «Союз Святого Иоанна воина», проживающий в одном из домов на проспекте Наставников. Он рассказал, что неизвестный, ударив его в ногу отверткой, а после отобрал сумку с документами.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, меньше чем за час правоохранители задержали подозреваемого у дома №14 по проспекту Наставников. Им оказался неработающий 31-летний мужчина.

В отношении задержанного составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина ограбил приятеля под угрозой побрить его налысо на Советском проспекте.