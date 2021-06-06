Мужчина ограбил приятеля под угрозой побрить его налысо на Советском проспекте

В Петербурге задержали мужчину, ограбившего своего знакомого соотечественника. Злоумышленник угрожал гостью «стрижкой».

Инцидент произошел в ночь на субботу, 5 июня. Около 2:25 в отдел полиции обратился 26-летний уроженец Средней Азии. Он рассказал, что в одной из квартир дома №34 по Советскому проспекту его ограбили.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие полицейские установили, что малознакомый заявителя по имени «Юсуф», находясь в арендуемой им квартире, потребовал у заявителя деньги под угрозой побрить его налысо. В результате заявитель перевел приятелю 8 тыс. рублей.

Полицейские задержали 29-летнего злоумышленника. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несовершеннолетний с ножом ограбил прохожую днем на Хошимина.