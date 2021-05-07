Несовершеннолетний с ножом ограбил прохожую днем на Хошимина

Несовершеннолетний с ножом ограбил прохожую днем на Хошимина
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на прохожую на улице Хошимина.

Преступный инцидент произошел в четверг, 6 мая, около 13:30. В отдел полиции обратилась 44-летняя женщина-администратор магазина с заявлением о том, что на неизвестный открыто похитил у нее 2 тыс. рублей, угрожая ножом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, спустя 20 минут стражи порядка поймали подозреваемого. Местный житель несовершеннолетний местный житель был задержан у одного из домов на проспекте Энгельса.

Уголовное дело возбуждено по факту разбоя. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание нападение


 

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