Несовершеннолетний с ножом ограбил прохожую днем на Хошимина

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на прохожую на улице Хошимина.

Преступный инцидент произошел в четверг, 6 мая, около 13:30. В отдел полиции обратилась 44-летняя женщина-администратор магазина с заявлением о том, что на неизвестный открыто похитил у нее 2 тыс. рублей, угрожая ножом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, спустя 20 минут стражи порядка поймали подозреваемого. Местный житель несовершеннолетний местный житель был задержан у одного из домов на проспекте Энгельса.

Уголовное дело возбуждено по факту разбоя. Подозреваемому назначена подписка о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Zara на Невском проспекте в Петербурге на сотрудника напали с ножом.