В Петербурге стартовали переговоры Путина и Лукашенко

В Петербурге стартовали переговоры Путина и Лукашенко
В Петербурге начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Фото: kremlin.ru

В Петербурге начались переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Об этом сообщает «БелТА».

Известно, что встретились президенты для обсуждения насущных вопросов в Константиновском дворце.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщала, что сегодня на встрече главы России и Белоруссии обсудят сотрудничество в различных сферах, международные вопросы.

По данным телеграм-канала «Пул Первого», близкого к администрации Лукашенко, лидеры договорились о встрече еще 1 июля — по телефону. Также они пришли к выводу, что «возникающие вызовы и угрозы» страны могут преодолеть совместными усилиями. Кроме того, Путин и Лукашенко 1 июля обсудили проблему санкционного давления на Белоруссию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Лукашенко сказал о погоде в Петербурге: «у вас еще терпимо».

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