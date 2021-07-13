На трассе «Кола» смертельная авария: погибли мужчина и женщина

В ДТП на "Коле" погибли двое. Фото: pixabay.com

В ДТП на "Коле" погибли двое. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Бокситогорском районе правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным сведениям, 13 июля несколько часов назад, примерно в 13:20 на 386 км трассы «Кола» 58-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива» столкнулся с фурой.

Авария для водителя «Нивы» и его пассажирки, которой на вид около 50 лет, стара роковой. Оба от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту проводится доследственная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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