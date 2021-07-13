На трассе «Кола» смертельная авария: погибли мужчина и женщина

На трассе «Кола» смертельная авария: погибли мужчина и женщина
В ДТП на "Коле" погибли двое. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области в Бокситогорском районе правоохранительные органы пытаются выяснить все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным сведениям, 13 июля несколько часов назад, примерно в 13:20 на 386 км трассы «Кола» 58-летний мужчина за рулем «Шевроле Нива» столкнулся с фурой.

Авария для водителя «Нивы» и его пассажирки, которой на вид около 50 лет, стара роковой. Оба от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту проводится доследственная проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Трубникова Бора произошло смертельное ДТП.

"Кола" Бокситогорский район происшествие смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
От последствий COVID-19 скончался Михаил Дмитриев
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На трассе «Кола» смертельная авария: погибли мужчина и женщина
Отца с топором простили жена и дети: мужчине дали 1,5 года колонии
Что успели обсудить Путин и Лукашенко в Петербурге
Доктор уверен: связи между группой крови и тяжестью течения COVID нет
Авиакомпания Lufthansa не будет приветствовать пассажиров по гендерному признаку
В Кингисеппе подросток играл и выпал с 5 этажа
Эксперты опровергли популярные мифы о вакцинации и коронавирусе
COVID-19 в сезон отпусков: что нужно знать петербуржцам, возвращающимся домой