У Трубникова Бора произошло смертельное ДТП

У Трубникова Бора произошло смертельное ДТП.

Смертельная авария произошла сегодня днём на 602 километре трассы М-10 «Россия». Столкнулись грузовик «Вольво» и легковушка «Тойота». Сообщение о ДТП поступило в половине первого дня.

Устранениями последствий аварии занимались спасатели. Водитель «Тойоты» умер на месте происшествия. Из автомобиля помогли выбраться двум пассажиркам: женщине и подростку-девочке. Ребенка увезла скорая помощь. Об этом сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нетрезвый водитель пытался уйти от погони. Сегодня в Петербурге около двух часов ночи в ходе патрулирования во дворе дома 22 на улице Богайчука в поселке Металлострой сотрудники полиции заметили автомобиль «Хендай Элантра». Он ехал с нарушением правил дорожного движения.