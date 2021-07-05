В Петербурге нетрезвый водитель пытался уйти от погони

В Петербурге нетрезвый водитель пытался уйти от погони.

Сегодня в Петербурге около двух часов ночи в ходе патрулирования во дворе дома 22 на улице Богайчука в поселке Металлострой сотрудники полиции заметили автомобиль «Хендай Элантра». Он ехал с нарушением правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС пытались остановить машину для проверки документов. Однако водитель иномарки резко тронулся в сторону Петрозаводского шоссе. Сотрудники полиции стали преследовать эту машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель иномарки, постоянно увеличивал скорость движения, опасно маневрировал. Неоднократно проезжал на запрещающий сигнал светофора. Создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Он не выполнял требования сотрудников ДПС об остановке.

После пересечения развязки КАД с проспектом Энгельса сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. Они сделали предупредительный выстрел и несколько по колесам автомобиля. Затем машину остановили, а водитель задержали.

Им оказался 27-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, проживающий на территории Санкт-Петербурга без регистрации. Он был пьяным. Мужчина доставили в отдел полиции, где в отношении него составили ряд административных протоколов.

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