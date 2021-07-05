На Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку

На Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку
Фото: скрин группы "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Сегодня утром на Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку, выходившую из трамвая.

Около 10 утра автомобиль марки Hyundai наехал на 17-летнюю девушку, выходившую из трамвая. ДТП произошло на Среднем проспекте, 50. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

За рулем машины находился гражданин Ирана в трезвом состоянии. В результате происшествия девушку в легкой степени тяжести госпитализировали в детскую больницу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ. Как сообщили в областном СУ СК, 60-летнему жителю Тосненского района вменяют ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (обещание посредничества во взяточничестве). Следователи установили, что обвиняемый встретился с сотрудником ФСБ и пообещал ему каждый месяц передавать взятку в 100 тысяч рублей от взяткодателя.

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На Среднем проспекте В.О. каршеринг сбил девушку
В Тосно под суд пойдет посредник, который обещал передать взятку сотруднику ФСБ