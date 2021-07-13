В Петербурге изменились правила аренды электросамокатов

Также нельзя оставлять электросамокат у остановок и метро, на газонах. Фото: пресс-служба Whoosh.

Также нельзя оставлять электросамокат у остановок и метро, на газонах. Фото: пресс-служба Whoosh.

Власти Северной столицы обновили правила аренды электросамокатов.

Изменили список адресов, по которым запрещено размещение самокатов. Также нельзя оставлять электросамокат у остановок и метро, на газонах. А еще в парках и садах, на мостах и ряде площадей и улиц в исторической части Петербурга. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Допустимая скорость на электросамокатах теперь 20 км в час на всей территории , Северной столицы. В ряде центральных районов нельзя перемещаться со скоростью более 15 км/ч. Нельзя ездить пьяным, детям, одновременно двум человекам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Хельсинки, вслед за Петербургом, ограничили скорость движения электросамокатов. В городе обеспокоены количеством аварий, связанных с участием этого вида транспорта. Об этом пишет информационный портал Yle.