В Хельсинки, вслед за Петербургом, ограничили скорость движения электросамокатов

В городе обеспокоены количеством аварий, связанных с участием этого вида транспорта.

Власти Хельсинки, вслед за Смольным, ограничили скорости движения электросамокатов из-за участившихся аварий с участием этого вида транспорта. Об этом пишет информационный портал Yle.

В администрации города убеждены, что результаты будут заметны сразу. Известно, что скорость попросят снизить в центре столицы в ночное время, а затем и в ночное. Также хотят сократить количество шеринговых самокатов, расположенных у баров. Компании, работающие в Хельсинки, согласились с требованиями.

В медучреждениях отмечают, что к ним довольно часто поступают пациенты после аварий с участием электросамокатов. Они случаются даже чаще, чем ДТП и велосипедами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России хотят внедрить госномера для электросамокатов.