В России хотят внедрить госномера для электросамокатов

В России хотят внедрить госномера для электросамокатов
Появилась инициатива о том, чтобы ввести госнамера электросамокатам. Фото: Pixabay

В Российской Федерации предлагается ввести экзамен на знание правил дорожного движения для пользователей электрических самокатов.

Член Общественной палаты России Светлана Разворотнева рассказала о своей инициативе. По ее мнению, важно обеспечить электросамокаты государственными регистрационными знаками, пишет «Комсомольская правда».

Светлана Разворотнева напомнила, что зафиксирован резкий рост числа дорожно-транспортных происшествия, зачастую при участии самокатчиков. При этом встречаются и смертельные ДТП.

По мнению Разворотневой, данный вид транспорта предполагает отдельную дорожную инфраструктуру. Пользователи же должны сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Кроме этого, за нарушения должны браться штрафы.

Помимо прочего Разворотнева считает, что всем электросамокатчикам необходимо использовать шлемы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что «Форд» сбил женщину с ребёнком на электросамокате в Петербурге.

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