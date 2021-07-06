«Форд» сбил женщину с ребёнком на электросамокате в Петербурге

Не притормозив перед пешеходным переходом, женщина в платье выехала на дорогу, и ее тут же сбил автомобиль. Водитель «Форда» сразу вышел из машины и пошел к ней. Однако женщина смогла сама встать на ноги. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП» «ВКонтакте».

Интересно и то, что женщина была на электросамокате не одна — с ней ехал ребёнок. Обоих увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер на Range Rover, сбивший насмерть пешехода, получил 2,5 года колонии. Во вторник, 6 июля, блогера Дамира Мехтиева приговорили к реальному сроку за наезд на пешехода, в результате которого последний скончался. Дорожный инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны в марте 2020 года.