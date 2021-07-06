Блогер на Range Rover, сбивший насмерть пешехода, получил 2,5 года колонии

Блогер на Range Rover, сбивший насмерть пешехода, получил 2,5 года колонии
Авария произошла в районе трамвайных путей на проспекте Обуховской Обороны. Фото: скриншот Google Maps

Во вторник, 6 июля, блогера Дамира Мехтиева приговорили к реальному сроку за наезд на пешехода, в результате которого последний скончался. Дорожный инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны в марте 2020 года.

Прокуратура и суд признали молодого человека виновным в смертельной аварии. Согласно материалам уголовного дела, около восьми часов вечера 3 марта Мехтиев на внедорожнике Range Rover на высокой скорости мчался по проспекту Обуховской Обороны вдоль трамвайных путей.

Автомобилист попытался перестроиться в правую полосу, и в этот момент врезался в другую машину, а затем сбил пешехода, который переходил дорогу по всем правилам. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм. Виновник смертельной аварии, однако, не стал дожидаться врачей и полиции и скрылся с места проишествия.

Более того, когда правоохранители установили детали ДТП, вину на себя хотел взять отец лихача. В итоге следователи все же выяснили, что за рулем находился никто иной как Мехтиев-младший. Суд приговорил молодого человека к 2,5 годам заключения в колонии общего режима, а также на 3 года запретил ему заниматься любой деятельностью, связанной с вождением.

Отметим, что блогер известен своей любовью к опасной езде. Юный петербуржец охотно делится экстремальными маневрами на дорогах в своем Instagram — на его аккаунт подписаны почти 5 тысяч человек. «Тот самый из новостей», — добавляет Дамир в описании. Профиль лихача, однако, закрыт.

Фото: скриншот Instagram @damirmex
авария блогер наезд на пешехода невский район новости СПб прокуратура проспект обуховской обороны смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Петербургская группа SHORTPARIS выпустила новый рок-альбом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нестор, Таисья, Мстислав и другие редкие имена, которыми называли детей Петербурга в июне
Нестор, Таисья, Мстислав и другие редкие имена, которыми называли детей Петербурга в июне
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ФСБ задержали консула Эстонии
Блогер на Range Rover, сбивший насмерть пешехода, получил 2,5 года колонии
В Петербурге открыли новый арт-объект у СПбГУ
По делу Израйлита допросят президента ПАО «Транснефть»
В МЧС Петербурга предупредили о возвращении аномальной жары
В Абхазии петербурженку с тремя детьми унесло в море: один ребенок погиб
ЕГЭ в 2021 году на 400 баллов сдал только один участник
В России могут начать регистрацию иностранных вакцин