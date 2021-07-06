Блогер на Range Rover, сбивший насмерть пешехода, получил 2,5 года колонии

Во вторник, 6 июля, блогера Дамира Мехтиева приговорили к реальному сроку за наезд на пешехода, в результате которого последний скончался. Дорожный инцидент произошел на проспекте Обуховской Обороны в марте 2020 года.

Прокуратура и суд признали молодого человека виновным в смертельной аварии. Согласно материалам уголовного дела, около восьми часов вечера 3 марта Мехтиев на внедорожнике Range Rover на высокой скорости мчался по проспекту Обуховской Обороны вдоль трамвайных путей.

Автомобилист попытался перестроиться в правую полосу, и в этот момент врезался в другую машину, а затем сбил пешехода, который переходил дорогу по всем правилам. К сожалению, пострадавший скончался на месте от полученных травм. Виновник смертельной аварии, однако, не стал дожидаться врачей и полиции и скрылся с места проишествия.

Более того, когда правоохранители установили детали ДТП, вину на себя хотел взять отец лихача. В итоге следователи все же выяснили, что за рулем находился никто иной как Мехтиев-младший. Суд приговорил молодого человека к 2,5 годам заключения в колонии общего режима, а также на 3 года запретил ему заниматься любой деятельностью, связанной с вождением.

Отметим, что блогер известен своей любовью к опасной езде. Юный петербуржец охотно делится экстремальными маневрами на дорогах в своем Instagram — на его аккаунт подписаны почти 5 тысяч человек. «Тот самый из новостей», — добавляет Дамир в описании. Профиль лихача, однако, закрыт.