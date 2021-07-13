Компания основателя Yota намерена построить третью ветку БАМа

Речь идет не о Трассибе, а о другой ветке в сторону Тихого океана. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Речь идет не о Трассибе, а о другой ветке в сторону Тихого океана. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Организация «А-Проперти», принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, намерена построить частную железную дорогу. Она будет проходить от Эльгинского месторождения до Охотского моря.

Протяженность дороги будет около полутысячи километров. По ней можно будет перевозить 30 миллионов тонн угля каждый год. Стоимость такой железной дороги с портом может обойтись в 3 миллиарда долларов. Речь идет не о Трассибе, а о другой ветке в сторону Тихого океана. Об этом сообщает РБК.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала года на Октябрьской железной дороге произошло 11 аварий. В Ленинградской области стало больше аварий на Октябрьской железной дороге. Так за аналогичный период 2020 года в области было всего два ЧП. Самая частая причина трагедий — выезд на переезд перед приближающимся поездом.