J&J доложил о случаях редкого заболевания после прививки

Так обсудили редкие случаи неврологического расстройства, синдрома Гийена-Барре, которые были зарегистрированы после вакцины против коронавируса. Вероятность такого заболевания очень мала, а количество зарегистрированных случаев чуть-чуть превышает естественное число заболевших. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи объяснили боль в руке после вакцинации от COVID-19. Терапевт Виктор Лишин отметил, что боль в плече в качестве возможного побочного действия от вакцины от COVID-19 связана с большой концентрацией вещества, которое постепенно распределяется по телу. Об этом сообщает Ura.ru. Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что можно избежать боли в руке от укола.