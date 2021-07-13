Врачи объяснили боль в руке после вакцинации от COVID-19

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что можно избежать боли в руке от укола. Фото: pixabay.com

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что можно избежать боли в руке от укола. Фото: pixabay.com

Врачи объяснили боль в руке после вакцинации от COVID-19.

Терапевт Виктор Лишин отметил, что боль в плече в качестве возможного побочного действия от вакцины от COVID-19 связана с большой концентрацией вещества, которое постепенно распределяется по телу. Об этом сообщает Ura.ru.

Терапевт Лариса Алексеева рассказала, что можно избежать боли в руке от укола, но только тогда, когда медсестра правильно сделает укол.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11% жителей России получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них вакцинации от COVID-19. Еще более 70% искавших работу заявили, что отсутствие вакцинации не повлияло на их трудоустройство. Опрос проводился почти в 400 городах страны. В нем приняли участие более 1,5 тысяч взрослых человек. Об этом сообщает РБК. В столице о «дискриминации» из-за отсутствия вакцинации от COVID-19 заявило 15%.