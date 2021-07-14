Назван примерный срок начала вакцинации подростков от COVID-19

Назван примерный срок начала вакцинации подростков от COVID-19
Сейчас в Москве проводится исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививать от коронавируса подростков планируется начать до 20 сентября.

Сейчас в Москве проводится исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. Оно стартовало в городе 5 июля. В нем участвуют 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11% жителей России получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия у них вакцинации от COVID-19. Еще более 70% искавших работу заявили, что отсутствие вакцинации не повлияло на их трудоустройство. Опрос проводился почти в 400 городах страны.

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