Россия заняла четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом

Россия заняла четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Всего в стране успели заболеть более 5,8 миллионов человек.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о том, что Россия переместилась на четвертое место по количеству зараженных коронавирусом. До этого на этой строчке была Франция.

В организации заявили, что насчитали в России более 5,8 миллионов случаев заболевания инфекцией, во Франции их 5,7 миллионов. На первом месте тем временем все еще США – 33 миллиона, на втором – Индия и 31 миллион инфицированных, тройку лидеров замыкает Бразилия – там заразились более 19 миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что J&J доложил о случаях редкого заболевания после прививки.

ВОЗ пандемия статистика


 

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Россия заняла четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом