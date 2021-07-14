Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июля 2021 года № 19

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 13 июля 2021 года № 19
Глава Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: ЦИК России

1. О заверении федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа»

2. О заверении списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа» по одномандатным избирательным округам

3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа»

4. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

5. Об открытии специального избирательного счета политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа»

6. Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

7. Об Извещении о выявленных недостатках в документах, представленных уполномоченным представителем политической партии «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» для заверения федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам

заседание избирком Россия цик


 

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