Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb 

Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb 
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb 

Петербург вовсю готовится ко Дню ВМФ. До праздника, который отметят 25 июля, остаются считанные дни. Военные корабли ждут своего часа в Неве.

Традиционно главным событием праздника станет парад. Принимать его будет президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин. В водной части парада участие примут 39 кораблей и катеров, а также семь подлодок.

Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербург готовится ко Дню ВМФ. Фото: Корабли ВМФ в Петербурге: фоторепортаж Gazeta.SPb

В этом году впервые среди участников будут сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и АПЛ «Вепрь» и «Орел».

Отметим, что по Неве пройдет часть судов. Из-за узкого фарватера некоторые корабли также будут стоять на якоре у Университетской набережной.

Крейсера, эсминцы и атомные подложки будут участвовать в параде, который пройдет в Кронштадте.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о репетиции Дня ВМФ.

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