Тротуары у здания Смольного вдруг покраснели

Некоторые горожане посчитали, что выглядят цветные тротуары странно.

В ночь на 13 июля у здания Смольного покрасили тротуары в красный цвет. Происходящее запечатлели горожане, который поделились видеозаписью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На ролике запечатлен мужчин в спецовке, который красит тротуар. Известно, что покраснела пешеходная зона в переулке Кваренги. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры в комментарии «Петербургскому дневнику» пояснили, что тротуар не покрасили, а покрыли специальной глазурью, которая позволяет покрытию дольше сохранять свой внешний вид. Она защищает тротуар от воздействия влаги и температуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца года в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства. За благоустройство 30 общественных пространств будут отвечать районные администрации, а за 12 — комитет по благоустройству Петербурга.