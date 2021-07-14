В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали почти 30 тысяч человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавирусной инфекции. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошли 34446 человек.

Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили28295 раз. Горожане задали вопрос, связанный с коронавирусом.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что полный курс вакцинации прошли 762 тысячи человек. На ревакцинацию тем временем решились 210 человек – из-за низкого уровня антител.