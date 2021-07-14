В Петербурге зафиксировано 1942 новых случая коронавируса

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 1942 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в среду, 14 июля.

В России за сутки зафиксировано 23 827 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 786 летальных исходов. При этом 21 269 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 5 857 002 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 145 278 летальных исходов, выздоровели 5 257 48 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.