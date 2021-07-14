В Петербурге ресторатор достал баллончик, защищая летнее кафе от сотрудников ККИ

В Петербурге ресторатор достал баллончик, защищая летнее кафе от сотрудников ККИ
Один из проверяющих пострадал. Фото: ККИ

Мужчина пытался отстоять незаконно установленную уличную мебель.

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между ресторатором и сотрудниками комитета по контролю за имуществом, которые пришли изымать незаконно установленную уличную мебель. Инцидент стал причиной для обращения в правоохранительные органы. Об этом сегодня, 14 июля, сообщили в пресс-службе ККИ.

Известно, что инцидент случился в кафе на набережной Матисового канала. Предприниматель пытался отстоять летнее кафе и достал газовый баллончик. Он распылил слезоточивый газ, после чего на место происшествия приезжали медики и наряд полиции. У проверяющего зафиксировали химические ожоги слизистой глаз и мягких тканей лица.

Баллончик не помог бизнесмену – мебель все-таки изъяли. Теперь ему предстоит ответить по закону за свои противоправные действия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ККИ проверил кафе и концертные площадки.

ККИ летнее кафе новости СПб полиция


 

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