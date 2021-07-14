Что COVID-19 запретил делать петербуржцам минимум до 16 августа

В Петербурге не могут работать фуд-корты и фуд-плесы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге не могут работать фуд-корты и фуд-плесы. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге список коронавирусных ограничений постоянно меняется и дополняется так, что уследить за ними становится непросто. Gazeta.SPb рассказывает, что сегодня можно сделать в Северной столице, а что запрещено.

Последние изменения в постановление №121, которое начало регулировать жизнь города во время пандемии, вступили в силу 13 июля.

С этого дня в Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 75 человек. Исключение будут делать для событий, которые согласованы со Смольном.

Концертные залы и театры могут пускать до 1,5 тыс. человек. Цирки могут быть заполнены только на 50%.

Судя по всему, матчи Евро-2020 были последними, за ходом которых горожане могли смотреть лично. Теперь спортивные и физкультурные мероприятия проводят без зрителей. При этом судьи, спортсмены, тренера и организаторы должны предъявлять отрицательные ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации.

Изменения коснулись и работы судов с пассажирами – они должны занимать не более 50% мест. На кораблях больше нельзя проводить развлекательные мероприятия.

На этом список ограничений не заканчивается.

Из-за антикоронавирусных мер заведения общественного питания не могут работать с 02:00 до 06:00. Они могут работать на вынос и на доставку. В заведениях запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия. Ограничения не касаются работы террас.

А вот работа фуд-кортов и фуд-плейсов приостановлена. Владельцы торговых центров просят власти разрешить им работу. Исключение сделали только для вокзалов, аэропортов и автозаправок.

В торговых центрах также не работают островки. Ни в ТЦ, ни в общепите не могут работать детские комнаты.

Кинотеатры могут запускать только 50% зрителей.

Несмотря на жару, петербуржцы обязаны соблюдать масочный режим. В общественном транспорте усилен контроль за его соблюдением.

Запрещена работа парков аттракционов и аквапарков.

Ранее Gazeta.SPb писала о росте заболеваемости коронавирусом в Петербурге.