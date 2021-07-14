Рост заболеваемости и вакцина для подростков: новое о коронавирусе в России

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой. Стана вышла на четвертое место по заболеваемости обогнав Францию. Желаемого результата по вакцинации населения достичь пока так и не смогли.

О том, что Россия по количеству зараженных коронавирусом находится на четвертом месте сообщили во Всемирной организации здравоохранения. До этого на этой строчке находилась Франция.

В организации заявили, что насчитали в России более 5,8 миллионов случаев заболевания инфекцией, во Франции их 5,7 миллионов.

Показатели по вакцинации населения в России остаются невысокими. По данным Роспотребнадзора, пока прививку от коронавируса в стране сделали более 28,6 млн граждан.

Уже скоро в России планируют начать вакцинацию подростков. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививать от коронавируса их начнут до 20 сентября. Сейчас в Москве проводится исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет. В нем участвуют 100 детей.

Тем временем, некоторые россияне столкнулись с отказом в приеме на работу из-за отсутствия прививки. Принимать на работу не захотели 11% граждан.

Отметим, что у вакцин есть противопоказания. Они также могут вызывать побочные эффекты. Среди неприятных последствий – боль в руке на месте укола. Кроме того, боли в руке можно избежать, если медсестра делает укол правильно.

Исследователи, между тем, продолжать изучать коронавирус и его особенности. Ранее появилось предположение о том, что есть связь между группой крови пациента и тяжестью течения болезни. Новые исследования показали, что какой-либо разницы у пациентов с разными группами крови относительно тяжести лечения коронавируса нет».