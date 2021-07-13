Более 28,6 млн россиян вакцинированы от COVID-19

В Российской Федерации прививку против коронавируса сделали свыше 28,6 млн граждан страны.
Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Известно, что за 12 июля коронавирусная инфекция подтвердилась у 24 702 россиян.
По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1 936 случаев. На первой строчке списка оказалась Москва — 4 991. Второе место у Московской области — 2 550.
Как сообщает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, вакцинированным гражданам также нужно носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» коронавирусной инфекции.
В беседе с URA.ru врач отметил, что носитель вируса, который использует защитную маску, снижает вероятность распространения коронавирусной инфекции примерно в четыре раза.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появилась онлайн-карта, показывающая свободные пункты вакцинации.