Доктор уверен: связи между группой крови и тяжестью течения COVID нет

Доктор уверен: связи между группой крови и тяжестью течения COVID нет
Врач заявила об отсутствии связи между группами крови и тяжестью течения COVID-19. Фото: pixabay

Течение COVID-19 у пациентов, имеющих вторую и четвертую группы крови, не имеет особенностей.

Согласно результатам исследования, ни одна из групп крови не обуславливает тяжесть заболевания. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», новые анализы показали, что «какой-либо разницы у пациентов с разными группами крови относительно тяжести лечения коронавируса нет».

Об этом рассказывает врач-кардиолог клинической больницы Святителя Луки Анастасия Юсупова в эфире программы «Полезная консультация».

Помимо прочего доктор сообщает, что по результатам систематического обзора научному медицинскому сообществу не советуют делать акцент на группе крови. Также к любому пациенту необходимо иметь одинаковый подход.

Отмечается, что слухи по поводу особенного течения болезни людей, у которых вторая и четвертая группы крови поползли в Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктора Александра Мясникова разгневал совет избегать секса после вакцинации.

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