Доктора Мясникова разгневал совет избегать секса после вакцинации

Доктора Мясникова крайне удивил совет Министерства здравоохранения Саратовской области избегать секса после прививки от коронавируса.

Так, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что медицинские работники и чиновники делают «парад глупых непрофессиональных рекомендаций».

Мясников недоверчиво отнесся к рекомендации не мочить место укола в течение трех дней и не избегать сексуальной близости .

По мнению специалиста, данные советы лишь ухудшают отношение населения к вакцинации.

По его словам, пить алкоголь в больших количествам не стоит, однако рекомендации насчет остального Мясникова просто возмутили.

«Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию… А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!» — заявил медик в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер объяснил, что секса приравнивается к повышенным нагрузкам, поэтому сразу после вакцинации и еще несколько дней его стоит избегать.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что доктор Мясников развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса.