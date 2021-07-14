КГИОП рассказал о находках при реставрации церкви святой Екатерины

Северо-восточная церковь святой Великомученицы Екатерины Смольного монастыря — главная церковь Императорского Воспитательного Общества благородных девиц, освящена в XVIII веке. Это объект культурного наследия федерального значения.

В 2021 году началась ее реставрация по программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры за счет средств бюджета Северной столицы. Об этом сообщает КГИОП.

Председатель КГИОП Сергей Макаров отметил, что церковь — это уникальный объект, к которому долго собирались подойти.. Здесь сохранились барочные интерьеры, созданные по проекту Франческо Бартоломео Растрелли.

Макаров поблагодарил Ленинградский обком КПСС и его архивы. Так стеллаж для хранения архивных документов установили аккуратно. Живопись и лепной декор при этом не пострадали.

Здесь много находок и очень интересное наслоение этапов жизни этой церкви, объясняет Макаров. Он отметил, что КГИОП хочет сохранить всё, что дошло до нашего времени. Специалистам предстоят тонкие реставрационные работы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале августа выберут реставратора «Невской мануфактуры».